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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/pushilin-1776933537.html
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин
Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:16
2022-03-06T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин."По данным нашей разведки и показаниям пленных наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию - в Крым", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.Кроме того, глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
16:16 06.03.2022 (обновлено: 17:02 06.03.2022)
 
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин

Пушилин: украинские военные планировали атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин.
"По данным нашей разведки и показаниям пленных наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию - в Крым", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.
Кроме того, глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
5 марта, 21:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский режим доживает последние дни, это агония, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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