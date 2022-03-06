https://ria.ru/20220306/pushilin-1776933537.html

Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин

Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин

Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:16

2022-03-06T16:16

2022-03-06T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

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донбасс

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин."По данным нашей разведки и показаниям пленных наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию - в Крым", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.Кроме того, глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/pushilin-1776847494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия