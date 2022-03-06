https://ria.ru/20220306/pushilin-1776933537.html
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин
Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:16
2022-03-06T16:16
2022-03-06T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Вооружённые силы Украины должны были атаковать Крым и Донбасс восьмого марта 2022 года, сказал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин."По данным нашей разведки и показаниям пленных наступательная операция должна была начаться восьмого марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию - в Крым", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.Кроме того, глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
16:16 06.03.2022 (обновлено: 17:02 06.03.2022)
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин
Пушилин: украинские военные планировали атаковать Крым и Донбасс 8 марта 2022 года