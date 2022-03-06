https://ria.ru/20220306/propaganda-1776813511.html

Против России работает черная пропаганда

Против России работает черная пропаганда - РИА Новости, 06.03.2022

Против России работает черная пропаганда

Во второй половине 1970-х — боже, как давно это было — на военной кафедре гуманитарных факультетов МГУ я проходил курс, по итогам которого мне был выдан военный РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T08:00

2022-03-06T08:00

2022-03-06T09:09

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Во второй половине 1970-х — боже, как давно это было — на военной кафедре гуманитарных факультетов МГУ я проходил курс, по итогам которого мне был выдан военный билет лейтенанта запаса. "Состав — политический, ВУС (военно-учетная специальность) 6201"Спецпропаганда среди войск и населения противника".Курсантом я был так себе, воинская дисциплина совершенно в меня не входила. К тому же по духу времени и вкусу я, как и большинство моих коллег, был умеренным фрондером, а также высокого мнения о своем гуманитарном достоинстве. Понятно, что милитеры с военной кафедры никак не воспринимались мною и моими коллегами как источник полезных знаний и вообще как полезные члены общества.Когда сейчас я вижу неистовый пацифизм определенных слоев общественности, то понимаю, откуда ноги растут: просто вспоминаю себя тогдашнего.Но безотносительно ко всей этой лирике наблюдение за происходящим ныне в медиа заставляет вынести суждение: "ВУС-6201 однозначно". Причем даже не столько среди войск противника, то есть нашей армии. Тут просто (у меня, во всяком случае) недостаточно данных касательно того, сколь активны и эффективны действия по разложению войск. Какое-то "рус, сдавайся", несомненно, имеет место, но в какой мере, не очень понятно. В политотделах нашей армии об этом, наверное, знают лучше.Хотя ВУС-6201, направленная против людей в шинелях, в известном смысле проще и примитивнее. В максимальной степени тут работают призывы к прекращению бессмысленного сопротивления. "Вы окружены, ваше положение безнадежно, сдавайтесь, гарантируем жизнь". На украинском участке фронта в немецких листовках была изображена матрона со сверхъестественным размером бюста, а подпись гласила: "Будешь дома, будешь в хате и с женою на кровати".Но, чтобы прелести матроны перевесили верность присяге и страх перед трибуналом, чтобы боец пожелал воспользоваться пропуском в плен, все-таки нужно, чтобы положение воинской части действительно было аховое. При таком условии мысли о безнадежном сопротивлении более доходчивы. В 1941-м наши листовки производили на немца нулевое действие, а в 1944-1945 годах уже ненулевое.Нынешняя кампания для нашей армии не парадный марш, однако той безнадежности, которая склоняет сдаться в плен, не наблюдается, отчего и спецпропаганда среди наших войск не производит впечатления успешной. "Сдавайтесь! Вы уже не раз испытали на себе сокрушительную силу украинских наступлений!" — это совсем непригодно.Иное дело спецпропаганда среди населения противника, то есть нас с вами. Здесь у неприятельских пропагандистов есть, по крайней мере, больше зацепок. Одна тревога о сыне-солдате чего стоит. А еще тяжелые (в самом деле, тяжелые) санкции. Физическая отрезанность от мира. Будущее в полном тумане. Чтобы не сыграть на этом, надо быть вообще никаким пропагандистом. А с той стороны качественные специалисты по ловле человеческих душ имеются — и вряд ли только украинские.Но специфика нынешней спецпропагандистской кампании заключается в полном освобождении от химеры, именуемой совестью. Конечно, ВУС-6201 вообще дело не всегда моральное. А ля гер ком а ля гер, и военная хитрость тоже имеет место. Однако теперь здесь уже нет ничего, кроме хитрости, причем главным ее объектом являются не русские войска, а мирное население России.При этом большая часть сегодняшней пропаганды относится к черной категории. Это не ругательство, это термин. В отличие от белой (от своего имени) и серой (не совсем от своего, а от структуры-прокладки, например, "Радио Свобода"* — независимая радиостанция, финансируемая конгрессом США") черная пропаганда есть самозванство. Она делается с фальшивой подписью. То от имени структур, которые тут вовсе ни при чем, ни сном ни духом: "России 24", РБК, etc., либо от имени подложных структур, вообще не существующих. При этом сообщения от самозванцев самые что ни на есть тревожащие, все больше из разряда "хватай вокзал, чемодан отходит": "Бегите снимать деньги из банкомата, бегите закрывать счет, бегите закупать соль, мыло, спички…" и так далее. Производство паники в самом натуральном виде.Раньше столь усиленное самозванство проходило скорее по разряду чистой уголовщины. Звонки от "службы безопасности Сбербанка", сопровождаемые голосами с южнорусским акцентом, домогавшимися информации, которая позволит выпотрошить счет в банке. Теперь те же голоса и по той же методике стоят за дело мира, пропагандируют пацифизм и сеют панику. Были уголовными, стали невыносимо гражданственными.А технические средства уголовно-гражданственным личностям предоставляют западные социальные сети: вал самозваной рекламы там превышает всякое вероятие, откровенное попустительство в чистом виде.Конечно, можно сказать, что спецпропаганда, которой учили на военной кафедре МГУ в 70-е, сегодня выглядит невинной детской игрой в крысу, поскольку технические средства были несравнимы с нынешними. Преподававший нам старый полковник еще кричал из окопа немцам в жестяной рупор. Тогда как сейчас чудеса телекоммуникации против рупора — никакого сравнения. А давно известно, что разные изобретения — самолет, радио, безопасные тайны атома — немедленно берутся в дело военными. Странно было бы ждать, что интернет и современную телефонию не постигнет та же судьба. Тем более ради священной борьбы за мир.Но кроме новых технических средств есть и новые представления о законах и обычаях войны. И спецпропаганды тоже. Выясняется, что теперь можно все, замшелым солдафонам 70-х это даже в голову не приходило. ВУС-6201 сделала не просто успехи, а успехи революционные.И когда будут вырабатываться условия мира, гражданственные уголовники вместе с Цукербергом тоже должны получить им причитающееся.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.

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https://ria.ru/20220305/feyk-1776726363.html

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https://ria.ru/20220304/feyki-1776492781.html

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россия, европа, сша, украина