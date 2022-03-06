https://ria.ru/20220306/primenenie-1776878673.html
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения - РИА Новости, 06.03.2022
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T07:50
2022-03-06T07:50
2022-03-06T07:50
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться на 3-4 день после поступления больного COVID-19 в стационар, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Он уточнил, что препарат вводится пациентам с помощью внутривенной капельницы.Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться на 3-4 день после поступления больного COVID-19 в стационар, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
"Применяются все подобные препараты в первые 3-4 дня после поступления больного в стационар", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что препарат вводится пациентам с помощью внутривенной капельницы.
Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа
. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов
заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".