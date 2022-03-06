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Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения - РИА Новости, 06.03.2022
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T07:50
2022-03-06T07:50
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться на 3-4 день после поступления больного COVID-19 в стационар, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Он уточнил, что препарат вводится пациентам с помощью внутривенной капельницы.Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:50 06.03.2022
 
Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: "коктейль из антител" применяется в первые четыре дня лечения

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет применяться на 3-4 день после поступления больного COVID-19 в стационар, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
"Применяются все подобные препараты в первые 3-4 дня после поступления больного в стационар", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что препарат вводится пациентам с помощью внутривенной капельницы.
Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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