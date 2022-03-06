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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/pridnestrove-1776917611.html
Кишинев не видит признаков вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине
Кишинев не видит признаков вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Кишинев не видит признаков вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине
Молдавия не видит сигналов о том, что солдаты из Приднестровья могут быть вовлечены в военные действия в регионе, заявила на брифинге президент республики Майя... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:21
2022-03-06T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
молдавия
украина
майя санду
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КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Молдавия не видит сигналов о том, что солдаты из Приднестровья могут быть вовлечены в военные действия в регионе, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Внимательно отслеживаем ситуацию в Приднестровье, у нас нет информации о каких-либо существенных изменениях в регионе в том, что касается безопасности и военной составляющей, тем не менее это остается предметом внимания и обеспокоенности. На данный момент нет сигналов того, чтобы войска из региона могли бы быть вовлечены в военные действия", - заявила Санду.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, молдавия, украина, майя санду
14:21 06.03.2022
 
Кишинев не видит признаков вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине

Президент Молдавии Санду не видит признаков вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду
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КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Молдавия не видит сигналов о том, что солдаты из Приднестровья могут быть вовлечены в военные действия в регионе, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
"Внимательно отслеживаем ситуацию в Приднестровье, у нас нет информации о каких-либо существенных изменениях в регионе в том, что касается безопасности и военной составляющей, тем не менее это остается предметом внимания и обеспокоенности. На данный момент нет сигналов того, чтобы войска из региона могли бы быть вовлечены в военные действия", - заявила Санду.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМолдавияУкраинаМайя Санду
 
 
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