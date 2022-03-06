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На Украине во время спецоперации погибли два жителя Приангарья

На Украине во время спецоперации погибли два жителя Приангарья - РИА Новости, 06.03.2022

На Украине во время спецоперации погибли два жителя Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса погибли два жителя Приангарья - Роман Лазарев и... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:11

2022-03-06T11:11

2022-03-06T11:11

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ИРКУТСК, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса погибли два жителя Приангарья - Роман Лазарев и Алексей Шанаров."Сегодня в Черемховском районе прощаются с Романом Лазаревым, погибшим во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Роману было 25 лет. Учился в Иркутском техникуме архитектуры и строительства… Во время спецоперации погиб ещё один парень из нашего региона. 29-летний Алексей Шанаров. Родился в селе Закулей Нукутского района. В 2010 году также поступил в Иркутский техникум архитектуры и строительства. Но после первого курса ушёл в ряды российской армии. С 2014 служил по контракту, в том числе - в Сирии. За отвагу, самоотверженность и личное мужество Алексей был награждён медалью Жукова", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что оба военнослужащих погибли как настоящие герои, с честью выполняя свой долг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сирия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество