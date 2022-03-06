https://ria.ru/20220306/poteri-1776862576.html

FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России

FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России - РИА Новости, 06.03.2022

FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России

Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T00:50

2022-03-06T00:50

2022-03-06T00:50

сша

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times.Как пишет газета, ранее американская инвестиционная компания BlackRock приобрела акции российской горнорудной компании "Полиметалл" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15,8 миллиона долларов) и распределила их между четырьмя фондами природных ресурсов. Отмечается, что стоимость акций упала на 70% с момента закрытия торгов 25 февраля, так как инвесторы отказываются от российских активов.Подчеркивается, что BlackRock "входит в большую группу глобальных инвесторов", которые по состоянию на конец 2021 года владели российскими активами стоимостью почти 170 миллиардов долларов. В текущей ситуации владельцы этих активов сталкиваются "с перспективой больших потерь", пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220305/investitsii-1776639387.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, евросоюз, в мире