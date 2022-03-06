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FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России
FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России - РИА Новости, 06.03.2022
FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России
Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T00:50
2022-03-06T00:50
сша
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times.Как пишет газета, ранее американская инвестиционная компания BlackRock приобрела акции российской горнорудной компании "Полиметалл" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15,8 миллиона долларов) и распределила их между четырьмя фондами природных ресурсов. Отмечается, что стоимость акций упала на 70% с момента закрытия торгов 25 февраля, так как инвесторы отказываются от российских активов.Подчеркивается, что BlackRock "входит в большую группу глобальных инвесторов", которые по состоянию на конец 2021 года владели российскими активами стоимостью почти 170 миллиардов долларов. В текущей ситуации владельцы этих активов сталкиваются "с перспективой больших потерь", пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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сша
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сша, россия, евросоюз, в мире
00:50 06.03.2022
 
FT подсчитала, сколько могут потерять международные инвесторы в России

FT: международные инвесторы могут потерять 170 миллиардов долларов в российских активах

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Московский кремль
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международные инвесторы в свете ситуации вокруг Украины могут потерять порядка 170 миллиардов долларов в российских активах, сообщает газета Financial Times.
Как пишет газета, ранее американская инвестиционная компания BlackRock приобрела акции российской горнорудной компании "Полиметалл" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов (15,8 миллиона долларов) и распределила их между четырьмя фондами природных ресурсов. Отмечается, что стоимость акций упала на 70% с момента закрытия торгов 25 февраля, так как инвесторы отказываются от российских активов.
Подчеркивается, что BlackRock "входит в большую группу глобальных инвесторов", которые по состоянию на конец 2021 года владели российскими активами стоимостью почти 170 миллиардов долларов. В текущей ситуации владельцы этих активов сталкиваются "с перспективой больших потерь", пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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