https://ria.ru/20220306/pomosch-1776936776.html

Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи

Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи - РИА Новости, 06.03.2022

Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи

Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР 130 тонн помощи, сообщили журналистам начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС республики Виталий... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:37

2022-03-06T16:37

2022-03-06T17:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

общество

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР 130 тонн помощи, сообщили журналистам начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС республики Виталий Кучеров."Сегодня в Луганскую народную республику сводной колонной МЧС РФ был доставлен гуманитарный конвой. В состав конвоя вошли предметы первой необходимости, продукты, вода. Общий вес составляет порядка 130 тонн", - рассказал Кучеров.Он уточнил, что всего прибыло пятнадцать машин, из которых два машины с помощью от Башкирии. Как уточнил журналистам представитель делегации российского региона, еще одна машина с гуманитарным грузом в ближайшие дни прибудет в город Красный Луч.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 23 декабря 2021 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 104 колонны российского МЧС привезли на юго-восток Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/gumpomosch-1776743607.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, общество