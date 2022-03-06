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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/pomosch-1776936776.html
Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи
Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи - РИА Новости, 06.03.2022
Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи
Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР 130 тонн помощи, сообщили журналистам начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС республики Виталий... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:37
2022-03-06T17:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
общество
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР 130 тонн помощи, сообщили журналистам начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС республики Виталий Кучеров."Сегодня в Луганскую народную республику сводной колонной МЧС РФ был доставлен гуманитарный конвой. В состав конвоя вошли предметы первой необходимости, продукты, вода. Общий вес составляет порядка 130 тонн", - рассказал Кучеров.Он уточнил, что всего прибыло пятнадцать машин, из которых два машины с помощью от Башкирии. Как уточнил журналистам представитель делегации российского региона, еще одна машина с гуманитарным грузом в ближайшие дни прибудет в город Красный Луч.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 23 декабря 2021 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 104 колонны российского МЧС привезли на юго-восток Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, общество
16:37 06.03.2022 (обновлено: 17:35 06.03.2022)
 
Гуманитарный конвой МЧС доставил в ЛНР 130 тонн помощи

Автомобильная колонна МЧС доставила в ЛНР 130 тонн помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР 130 тонн помощи, сообщили журналистам начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС республики Виталий Кучеров.
"Сегодня в Луганскую народную республику сводной колонной МЧС РФ был доставлен гуманитарный конвой. В состав конвоя вошли предметы первой необходимости, продукты, вода. Общий вес составляет порядка 130 тонн", - рассказал Кучеров.
Он уточнил, что всего прибыло пятнадцать машин, из которых два машины с помощью от Башкирии. Как уточнил журналистам представитель делегации российского региона, еще одна машина с гуманитарным грузом в ближайшие дни прибудет в город Красный Луч.
Предыдущая колонна прибыла в Луганск 23 декабря 2021 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 104 колонны российского МЧС привезли на юго-восток Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия доставила на Украину почти 500 тонн гуманитарной помощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Луганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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