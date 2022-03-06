https://ria.ru/20220306/pomosch-1776929072.html

Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи

Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи - РИА Новости, 06.03.2022

Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи

Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:37

2022-03-06T15:37

2022-03-06T18:27

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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары первой необходимости, сообщило правительство региона.В феврале власти региона сообщили, что область отправила первые 6 тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону. Для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали продукты первой необходимости и электроприборы."Шестого марта губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики... На территорию Донбасса в 10 машинах отправилось 80 тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости", - говорится в сообщении."Собрать удалось очень много, рязанцы - люди неравнодушные... Хотел бы сказать всем спасибо", – сказал Любимов, подчеркнув, что желание оказать помощь людям в ДНР и ЛНР, "которые 8 лет фактически жили под бомбежками, для нас естественно".Глава региона пожелал водителям хорошей дороги и еще раз отметил, что всецело поддерживает принятое Президентом РФ решение о проведении специальной операции. "Оно было своевременным и правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с людьми, которые прибыли в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик", – отметил губернатор.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html

https://ria.ru/20220303/shkola-1776339861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, донбасс, общество