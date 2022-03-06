Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220306/pomosch-1776929072.html
Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи
Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи - РИА Новости, 06.03.2022
Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи
Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:37
2022-03-06T18:27
рязанская область
рязанская область
донбасс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776950067_0:117:1125:750_1920x0_80_0_0_12a401871a1b8d6fbf7f7dff726959b0.jpg
РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары первой необходимости, сообщило правительство региона.В феврале власти региона сообщили, что область отправила первые 6 тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону. Для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали продукты первой необходимости и электроприборы."Шестого марта губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики... На территорию Донбасса в 10 машинах отправилось 80 тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости", - говорится в сообщении."Собрать удалось очень много, рязанцы - люди неравнодушные... Хотел бы сказать всем спасибо", – сказал Любимов, подчеркнув, что желание оказать помощь людям в ДНР и ЛНР, "которые 8 лет фактически жили под бомбежками, для нас естественно".Глава региона пожелал водителям хорошей дороги и еще раз отметил, что всецело поддерживает принятое Президентом РФ решение о проведении специальной операции. "Оно было своевременным и правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с людьми, которые прибыли в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик", – отметил губернатор.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/shtab-1776546202.html
https://ria.ru/20220303/shkola-1776339861.html
рязанская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776950067_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_02d3cf5aa8d8db6664e3045ccf2b522d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, донбасс, общество
15:37 06.03.2022 (обновлено: 18:27 06.03.2022)
 

Губернатор Рязанской области отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил 10 грузовиков гуманитарной помощи
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Рязанская область отправила в Луганскую и Донецкую народные республики почти 80 тонн продовольствия от местных производителей, а также средства гигиены и товары первой необходимости, сообщило правительство региона.
В феврале власти региона сообщили, что область отправила первые 6 тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону. Для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали продукты первой необходимости и электроприборы.
"Шестого марта губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики... На территорию Донбасса в 10 машинах отправилось 80 тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости", - говорится в сообщении.
"Собрать удалось очень много, рязанцы - люди неравнодушные... Хотел бы сказать всем спасибо", – сказал Любимов, подчеркнув, что желание оказать помощь людям в ДНР и ЛНР, "которые 8 лет фактически жили под бомбежками, для нас естественно".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:22Рязанская область
В Рязанской области создали штаб по реализации мер поддержки экономики
Глава региона пожелал водителям хорошей дороги и еще раз отметил, что всецело поддерживает принятое Президентом РФ решение о проведении специальной операции. "Оно было своевременным и правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с людьми, которые прибыли в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик", – отметил губернатор.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:54Рязанская область
Рязанский губернатор открыл школу в городе Сасово
 
Рязанская областьРязанская областьДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала