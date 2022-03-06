https://ria.ru/20220306/pomosch-1776871593.html

Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине

Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине

Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T04:17

2022-03-06T04:17

2022-03-06T04:17

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной помощи Украине, недавние переговоры Киева с делегацией РФ, сообщил Белый дом."Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования", - говорится в заявлении Белого дома.В ходе состоявшейся беседы президент США также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Стороны также обсудили "недавние переговоры между Россией и Украиной".

https://ria.ru/20220306/starlink-1776867803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина