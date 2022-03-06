https://ria.ru/20220306/pomosch-1776871593.html
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине
Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T04:17
2022-03-06T04:17
2022-03-06T04:17
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной помощи Украине, недавние переговоры Киева с делегацией РФ, сообщил Белый дом."Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования", - говорится в заявлении Белого дома.В ходе состоявшейся беседы президент США также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Стороны также обсудили "недавние переговоры между Россией и Украиной".
https://ria.ru/20220306/starlink-1776867803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине
Президент США Байден обсудил с Зеленским дополнительную военную помощь Украине