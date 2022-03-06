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Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине
Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T04:17
2022-03-06T04:17
в мире
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной помощи Украине, недавние переговоры Киева с делегацией РФ, сообщил Белый дом."Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования", - говорится в заявлении Белого дома.В ходе состоявшейся беседы президент США также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Стороны также обсудили "недавние переговоры между Россией и Украиной".
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в мире, сша, россия, украина
04:17 06.03.2022
 
Байден обсудил с Зеленским дополнительную помощь Украине

Президент США Байден обсудил с Зеленским дополнительную военную помощь Украине

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили работу над оказанием дополнительной помощи Украине, недавние переговоры Киева с делегацией РФ, сообщил Белый дом.
"Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования", - говорится в заявлении Белого дома.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
02:32
Зеленский провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском
В ходе состоявшейся беседы президент США также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Стороны также обсудили "недавние переговоры между Россией и Украиной".
 
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