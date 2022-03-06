https://ria.ru/20220306/polsha-1776976600.html

В Польше заявили, что миллион украинцев приехали в страну с начала операции

В Польше заявили, что миллион украинцев приехали в страну с начала операции - РИА Новости, 06.03.2022

В Польше заявили, что миллион украинцев приехали в страну с начала операции

Более миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:54

2022-03-06T22:54

2022-03-06T23:01

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в мире

владимир путин

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россия

вооруженные силы рф

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Более миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает Пограничная стража республики."Сегодня в 20.00 (22.00 мск) число людей, которые сбежали из Украины в Польшу, превысило миллион", - говорится в сообщении.Добавляется, что за сутки польские пограничники на границе с Украиной оформили въезд 129 тысяч человек, что является абсолютным рекордом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф