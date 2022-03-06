https://ria.ru/20220306/politseyskiy-1776962457.html

В Петербурге возбудили дело после нападения на полицейского

В Петербурге возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 06.03.2022

В Петербурге возбудили дело после нападения на полицейского

Дело о применении насилия в отношении представителя власти возбудили после нападения на полицейского в Петербурге, подозреваемый задержан, сообщает Следственный РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:21

2022-03-06T20:21

2022-03-06T20:21

происшествия

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дело о применении насилия в отношении представителя власти возбудили после нападения на полицейского в Петербурге, подозреваемый задержан, сообщает Следственный комитет России.По версии следствия, 6 марта на несанкционированной акции в Адмиралтейском районе местный житель, оказывая активное сопротивление во время задержания, не менее двух раз ударил рукой сотрудника полиции."Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемый задержан."Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому факту нападения или совершения других противоправных действий в отношении представителей власти, стоящих на страже правопорядка", - добавили в сообщении.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.Несогласованная акция началась в Петербурге в 14.00 у метро "Гостиный двор" на Невском проспекте. Правоохранители предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях. После этого начались задержания участников акции, отказавшихся выполнить требования полиции. Один из них попытался развернуть плакат. Всего правоохранителями задержаны 750 из 1,5 тысячи участников акции.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/dtp-1776937084.html

https://ria.ru/20220306/zaderzhanie-1776903389.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф