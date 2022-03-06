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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 06.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Около нуля, без осадков и солнце утром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:10
2022-03-06T10:10
общество
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около нуля, без осадков и солнце утром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием североатлантического циклона. Поэтому если первая половина дня - солнечная погода, без осадков, к вечеру осадки тоже маловероятны, но, по всей видимости, будет натекание плотной облачности. Но тем не менее это погожий мартовский денёк, сухой, относительно солнечный, ветер западных румбов 4-9 метров в секунду. И, конечно, из-за холодной ночи днём столбики термометров не превысят нулевой отметки, по Подмосковью - минус 3 - плюс 2, что чуть прохладнее, чем должно быть в марте", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), погода
10:10 06.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают солнечную погоду с температурой около нуля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около нуля, без осадков и солнце утром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода обусловится промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием североатлантического циклона. Поэтому если первая половина дня - солнечная погода, без осадков, к вечеру осадки тоже маловероятны, но, по всей видимости, будет натекание плотной облачности. Но тем не менее это погожий мартовский денёк, сухой, относительно солнечный, ветер западных румбов 4-9 метров в секунду. И, конечно, из-за холодной ночи днём столбики термометров не превысят нулевой отметки, по Подмосковью - минус 3 - плюс 2, что чуть прохладнее, чем должно быть в марте", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
 
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