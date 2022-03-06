https://ria.ru/20220306/pogoda-1776891234.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 06.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Около нуля, без осадков и солнце утром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:10
2022-03-06T10:10
2022-03-06T10:10
общество
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около нуля, без осадков и солнце утром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится промежуточным гребнем антициклона, а вечером влиянием североатлантического циклона. Поэтому если первая половина дня - солнечная погода, без осадков, к вечеру осадки тоже маловероятны, но, по всей видимости, будет натекание плотной облачности. Но тем не менее это погожий мартовский денёк, сухой, относительно солнечный, ветер западных румбов 4-9 метров в секунду. И, конечно, из-за холодной ночи днём столбики термометров не превысят нулевой отметки, по Подмосковью - минус 3 - плюс 2, что чуть прохладнее, чем должно быть в марте", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220306/pogoda-1776885140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают солнечную погоду с температурой около нуля