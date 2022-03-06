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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.03.2022
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:13
2022-03-06T09:13
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в столице и Подмосковье действует до 2.00 вторника.
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общество, московская область (подмосковье)
09:13 06.03.2022
 
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина идет по Покровскому бульвару в Москве
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 03:07
Вильфанд рассказал о морозной погоде 8 марта в Москве
Отмечается, что предупреждение в столице и Подмосковье действует до 2.00 вторника.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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