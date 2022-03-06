https://ria.ru/20220306/pogoda-1776885140.html
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.03.2022
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:13
2022-03-06T09:13
2022-03-06T09:13
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в столице и Подмосковье действует до 2.00 вторника.
https://ria.ru/20220306/pogoda-1776869139.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы