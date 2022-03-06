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Джонсон изложит лидерам европейских стран "план действий" по Украине
Джонсон изложит лидерам европейских стран "план действий" по Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Джонсон изложит лидерам европейских стран "план действий" по Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы в Лондоне и изложит им "план... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T07:32
2022-03-06T07:35
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ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы в Лондоне и изложит им "план действий" из шести пунктов для международного сообщества. Об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит.В частности, в понедельник британский премьер встретится на Даунинг-стрит с коллегами из Канады и Нидерландов, а во вторник примет лидеров стран "Вишеградской группы" – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии."Премьер-министр скажет лидерам, что для того, чтобы Путин не смог реализовать свои амбиции, международное сообщество должно объединиться в соответствии с планом действий из шести пунктов", - отмечается в сообщении.План предусматривает такие меры, как мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны, усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации того, что Россия делает на Украине", использование дипломатических путей к деэскалации, но только на основе полного участия законного правительства Украины, а также быстрое начало кампании по укреплению безопасности и устойчивости во всем евроатлантическом регионе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, чехия, словакия, украина
07:32 06.03.2022 (обновлено: 07:35 06.03.2022)
 
Джонсон изложит лидерам европейских стран "план действий" по Украине

Премьер Британии Джонсон изложит лидерам европейских стран "план действий" по Украине

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы в Лондоне и изложит им "план действий" из шести пунктов для международного сообщества. Об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит.
В частности, в понедельник британский премьер встретится на Даунинг-стрит с коллегами из Канады и Нидерландов, а во вторник примет лидеров стран "Вишеградской группы" – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.
"Премьер-министр скажет лидерам, что для того, чтобы Путин не смог реализовать свои амбиции, международное сообщество должно объединиться в соответствии с планом действий из шести пунктов", - отмечается в сообщении.
План предусматривает такие меры, как мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны, усиление экономического давления на российскую власть, предотвращение "ползучей нормализации того, что Россия делает на Украине", использование дипломатических путей к деэскалации, но только на основе полного участия законного правительства Украины, а также быстрое начало кампании по укреплению безопасности и устойчивости во всем евроатлантическом регионе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время записи обращения после заседания по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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