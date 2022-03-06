01:12 06.03.2022 (обновлено: 07:49 06.03.2022)
WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину
WP: США подготовили план создания в Польше правительства Зеленского в изгнании
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп США, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если приближенным Владимира Зеленского придется покинуть Украину, в числе прочих рассматривается сценарий создания украинского правительства в изгнании, пишет газета Washington Post.
"Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай", - сказал изданию неназванный источник в американской администрации, который не исключил сценарий, при котором Зеленский создаст в Польше "правительство в изгнании".
По данным WP, Зеленский обсудил с американскими чиновниками вопрос, следует ли ему перебраться из Киева во Львов, ближе к польской границе. По словам неназванного высокопоставленного украинского источника, охрана Зеленского готова быстро переправить его и остальных министров к западной границе. "До сих пор он отказывается уезжать", - приводит газета слова украинского чиновника.
Кроме того, по данным издания газеты, европейские дипломаты, как и их американские коллеги, "начинают готовиться к тому, как поддержать украинское правительство" в случае "падения" Киева. По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, принятая ранее резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской операции "заложила основы" для признания администрации Зеленского законным правительством Украины и для сохранения этого правительства "на плаву" даже в том случае, если оно больше не будет контролировать территорию страны.
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