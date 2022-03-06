https://ria.ru/20220306/plan-1776864258.html

WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину

WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину - РИА Новости, 06.03.2022

WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину

Госдеп США, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если приближенным Владимира Зеленского придется покинуть Украину, в числе прочих... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:12

2022-03-06T01:12

2022-03-06T07:49

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп США, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если приближенным Владимира Зеленского придется покинуть Украину, в числе прочих рассматривается сценарий создания украинского правительства в изгнании, пишет газета Washington Post."Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай", - сказал изданию неназванный источник в американской администрации, который не исключил сценарий, при котором Зеленский создаст в Польше "правительство в изгнании".По данным WP, Зеленский обсудил с американскими чиновниками вопрос, следует ли ему перебраться из Киева во Львов, ближе к польской границе. По словам неназванного высокопоставленного украинского источника, охрана Зеленского готова быстро переправить его и остальных министров к западной границе. "До сих пор он отказывается уезжать", - приводит газета слова украинского чиновника.Кроме того, по данным издания газеты, европейские дипломаты, как и их американские коллеги, "начинают готовиться к тому, как поддержать украинское правительство" в случае "падения" Киева. По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, принятая ранее резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской операции "заложила основы" для признания администрации Зеленского законным правительством Украины и для сохранения этого правительства "на плаву" даже в том случае, если оно больше не будет контролировать территорию страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На 5 марта, поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. Российские вооруженные силы достигли господства в воздухе над всей Украиной.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сдачи оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

https://ria.ru/20220306/razgovor-1776869452.html

https://ria.ru/20220305/kadyrov-1776821483.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире, польша