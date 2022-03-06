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WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину
WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину - РИА Новости, 06.03.2022
WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину
Госдеп США, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если приближенным Владимира Зеленского придется покинуть Украину, в числе прочих... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:12
2022-03-06T07:49
россия
сша
в мире
польша
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп США, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если приближенным Владимира Зеленского придется покинуть Украину, в числе прочих рассматривается сценарий создания украинского правительства в изгнании, пишет газета Washington Post."Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай", - сказал изданию неназванный источник в американской администрации, который не исключил сценарий, при котором Зеленский создаст в Польше "правительство в изгнании".По данным WP, Зеленский обсудил с американскими чиновниками вопрос, следует ли ему перебраться из Киева во Львов, ближе к польской границе. По словам неназванного высокопоставленного украинского источника, охрана Зеленского готова быстро переправить его и остальных министров к западной границе. "До сих пор он отказывается уезжать", - приводит газета слова украинского чиновника.Кроме того, по данным издания газеты, европейские дипломаты, как и их американские коллеги, "начинают готовиться к тому, как поддержать украинское правительство" в случае "падения" Киева. По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, принятая ранее резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской операции "заложила основы" для признания администрации Зеленского законным правительством Украины и для сохранения этого правительства "на плаву" даже в том случае, если оно больше не будет контролировать территорию страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На 5 марта, поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. Российские вооруженные силы достигли господства в воздухе над всей Украиной.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сдачи оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html
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россия, сша, в мире, польша
01:12 06.03.2022 (обновлено: 07:49 06.03.2022)
 
WP: США готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину

WP: США подготовили план создания в Польше правительства Зеленского в изгнании

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп США, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если приближенным Владимира Зеленского придется покинуть Украину, в числе прочих рассматривается сценарий создания украинского правительства в изгнании, пишет газета Washington Post.
"Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай", - сказал изданию неназванный источник в американской администрации, который не исключил сценарий, при котором Зеленский создаст в Польше "правительство в изгнании".
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По данным WP, Зеленский обсудил с американскими чиновниками вопрос, следует ли ему перебраться из Киева во Львов, ближе к польской границе. По словам неназванного высокопоставленного украинского источника, охрана Зеленского готова быстро переправить его и остальных министров к западной границе. "До сих пор он отказывается уезжать", - приводит газета слова украинского чиновника.
Кроме того, по данным издания газеты, европейские дипломаты, как и их американские коллеги, "начинают готовиться к тому, как поддержать украинское правительство" в случае "падения" Киева. По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, принятая ранее резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской операции "заложила основы" для признания администрации Зеленского законным правительством Украины и для сохранения этого правительства "на плаву" даже в том случае, если оно больше не будет контролировать территорию страны.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
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03:12
Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На 5 марта, поражены более двух тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. Российские вооруженные силы достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сдачи оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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