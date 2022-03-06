https://ria.ru/20220306/perevody-1776898557.html

Центробанк ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам

Центробанк ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам - РИА Новости, 06.03.2022

Центробанк ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам

Банк России принял решение ограничить переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5 тысяч долларов в месяц, говорится в письме регулятора. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:09

2022-03-06T11:09

2022-03-06T11:09

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России принял решение ограничить переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5 тысяч долларов в месяц, говорится в письме регулятора."Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами – резидентами суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца", - сказано в письме.Отмечается, что это указание затрагивает переводы денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физических лиц – резидентов.Сюда, согласно указанию регулятора, входят лица, "являющиеся супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)".

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия