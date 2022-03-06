https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html

В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами

В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами - РИА Новости, 06.03.2022

В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:04

2022-03-06T13:04

2022-03-06T13:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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лисичанск

северодонецк

рубежное

украина

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС Украины."В районе 12.00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооруженными силами Украины. Это происходило в населенном пункте Лисичанск", - рассказал Марочко РИА Новости.Он отметил, что это говорит о том, что в подконтрольных Киеву Рубежном, Северодонецке и Лисичанске находятся разрозненные подразделения без командования.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html

лисичанск

северодонецк

рубежное

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, лисичанск, северодонецк, рубежное, украина