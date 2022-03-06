https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами - РИА Новости, 06.03.2022
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:04
2022-03-06T13:04
2022-03-06T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
лисичанск
северодонецк
рубежное
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689569_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_310c3385eb0eaaa69558135b1444e78d.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС Украины."В районе 12.00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооруженными силами Украины. Это происходило в населенном пункте Лисичанск", - рассказал Марочко РИА Новости.Он отметил, что это говорит о том, что в подконтрольных Киеву Рубежном, Северодонецке и Лисичанске находятся разрозненные подразделения без командования.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html
лисичанск
северодонецк
рубежное
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689569_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_15ad2f7d397a5d10d8192b10851c0123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, лисичанск, северодонецк, рубежное, украина
13:04 06.03.2022 (обновлено: 13:20 06.03.2022)
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
ЛНР: разведка зафиксировала перестрелку между ВСУ и нацбатальонами у Лисичанска