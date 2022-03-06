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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами - РИА Новости, 06.03.2022
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:04
2022-03-06T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
лисичанск
северодонецк
рубежное
украина
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС Украины."В районе 12.00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооруженными силами Украины. Это происходило в населенном пункте Лисичанск", - рассказал Марочко РИА Новости.Он отметил, что это говорит о том, что в подконтрольных Киеву Рубежном, Северодонецке и Лисичанске находятся разрозненные подразделения без командования.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html
лисичанск
северодонецк
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в мире, лнр, лисичанск, северодонецк, рубежное, украина
13:04 06.03.2022 (обновлено: 13:20 06.03.2022)
 
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами

ЛНР: разведка зафиксировала перестрелку между ВСУ и нацбатальонами у Лисичанска

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в подконтрольном Киеве Лисичанске разведка ЛНР зафиксировала боестолкновение между нацбатами и ВС Украины.
"В районе 12.00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооруженными силами Украины. Это происходило в населенном пункте Лисичанск", - рассказал Марочко РИА Новости.
Он отметил, что это говорит о том, что в подконтрольных Киеву Рубежном, Северодонецке и Лисичанске находятся разрозненные подразделения без командования.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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