https://ria.ru/20220306/peregovory-1776961848.html

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 06.03.2022

Путин и премьер Израиля обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беннет продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:15

2022-03-06T20:15

2022-03-06T20:46

россия

владимир путин

израиль

нафтали беннет

обострение ситуации в днр и лнр

москва

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беннет продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.Накануне израильский премьер посетил Москву с коротким рабочим визитом, во время которого пообщался с российским лидером. После этого он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем."Был продолжен обстоятельный обмен мнениями. <...> В том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств", — говорится в сообщении.Путин и Беннет условились оставаться на связи.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/propaganda-1776813511.html

https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776956439.html

россия

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, израиль, нафтали беннет, москва, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр