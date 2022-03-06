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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/peregovory-1776945900.html
Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией
Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 06.03.2022
Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией
Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя ход переговоров с Россией, заявил, что обе... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:42
2022-03-06T17:57
украина
россия
давид арахамия
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя ход переговоров с Россией, заявил, что обе стороны довольны тем, что две группы слушают друг друга и ведут активное обсуждение."Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Он отметил, что, по его мнению, нельзя говорить о быстром продвижении процесса, каждый день "погибает множество людей, включая гражданских". "Работа над условиями идет 24/7, это тяжело, но мы все равно показываем прогресс", - отметил политик Арахамия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, россия, давид арахамия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
17:42 06.03.2022 (обновлено: 17:57 06.03.2022)
 
Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией

Член украинской делегации Арахамия о переговорах: стороны ведут активное обсуждение

© БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в фотобанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя ход переговоров с Россией, заявил, что обе стороны довольны тем, что две группы слушают друг друга и ведут активное обсуждение.
"Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что, по его мнению, нельзя говорить о быстром продвижении процесса, каждый день "погибает множество людей, включая гражданских". "Работа над условиями идет 24/7, это тяжело, но мы все равно показываем прогресс", - отметил политик Арахамия.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил о бесперспективности попыток Киева затянуть переговоры
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДавид АрахамияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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