https://ria.ru/20220306/peregovory-1776945900.html

Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией

Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 06.03.2022

Член украинской делегации рассказал о переговорах с Россией

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя ход переговоров с Россией, заявил, что обе... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:42

2022-03-06T17:42

2022-03-06T17:57

украина

россия

давид арахамия

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя ход переговоров с Россией, заявил, что обе стороны довольны тем, что две группы слушают друг друга и ведут активное обсуждение."Насколько мне известно, обе стороны довольны тем, что две группы по крайней мере слушают друг друга, ведут активное обсуждение по разным вопросам", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Он отметил, что, по его мнению, нельзя говорить о быстром продвижении процесса, каждый день "погибает множество людей, включая гражданских". "Работа над условиями идет 24/7, это тяжело, но мы все равно показываем прогресс", - отметил политик Арахамия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/peregovory-1776921485.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, давид арахамия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины