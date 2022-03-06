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В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно - РИА Новости, 06.03.2022
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезно. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T05:33
2022-03-06T05:33
2022-03-06T05:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезно.При этом, по его словам, быстрому продвижению российской армии мешают трусливые действия украинских националистов, которые прикрываются гражданским населением, в том числе женщинами и детьми."Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат, а не гибель за политиков, предавших интересы Украины", - сказал депутат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда состоялись на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина
05:33 06.03.2022 (обновлено: 05:38 06.03.2022)
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно
Депутат Госдумы Шеремет: переговоры с находящимся под влиянием Запада Зеленским бесполезны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезно.
"Вести переговоры с Зеленским бесполезно. Он находится под полным контролем западных кураторов и влиянием главарей националистических батальонов. Националисты в стране учинили настоящий террор. Этот беспредел надо срочно останавливать. Другого варианта, как ускорять проведение военной операции, нет. Переговоры Киев затеял с одной целью – передислоцировать свою группировку и дождаться приезда наемников и новых поставок оружия", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, быстрому продвижению российской армии мешают трусливые действия украинских националистов, которые прикрываются гражданским населением, в том числе женщинами и детьми.
"Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат, а не гибель за политиков, предавших интересы Украины", - сказал депутат.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда состоялись на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным