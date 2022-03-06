Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220306/peregovory-1776873846.html
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно - РИА Новости, 06.03.2022
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезно. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T05:33
2022-03-06T05:38
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776098179_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_1b9c251e4f40f354fbdebc37913e08f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезно.При этом, по его словам, быстрому продвижению российской армии мешают трусливые действия украинских националистов, которые прикрываются гражданским населением, в том числе женщинами и детьми."Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат, а не гибель за политиков, предавших интересы Украины", - сказал депутат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда состоялись на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным
https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776098179_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_345dcf097fe8e42ab79ae766c8ba7f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
05:33 06.03.2022 (обновлено: 05:38 06.03.2022)
 
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно

Депутат Госдумы Шеремет: переговоры с находящимся под влиянием Запада Зеленским бесполезны

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезно.
"Вести переговоры с Зеленским бесполезно. Он находится под полным контролем западных кураторов и влиянием главарей националистических батальонов. Националисты в стране учинили настоящий террор. Этот беспредел надо срочно останавливать. Другого варианта, как ускорять проведение военной операции, нет. Переговоры Киев затеял с одной целью – передислоцировать свою группировку и дождаться приезда наемников и новых поставок оружия", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, быстрому продвижению российской армии мешают трусливые действия украинских националистов, которые прикрываются гражданским населением, в том числе женщинами и детьми.
"Считаю, что переговоры нужно вести не с хунтой киевской, а с командирами подразделений украинской армии. Офицер всегда примет правильное решение, выбрав сохранение жизней солдат, а не гибель за политиков, предавших интересы Украины", - сказал депутат.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда состоялись на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 03:16
Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала