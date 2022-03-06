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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России уничтожили опасные патогены на Украине в день начала спецоперации
ВС России уничтожили опасные патогены на Украине в день начала спецоперации - РИА Новости, 06.03.2022
ВС России уничтожили опасные патогены на Украине в день начала спецоперации
На Украине в день начала российской специальной военной операции спешно уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:59
2022-03-06T18:59
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
оон
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На Украине в день начала российской специальной военной операции спешно уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - сказал Конашенков."Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - добавил он.По словам Конашенкова, "для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/zachistka-1776951520.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, оон, сша, россия, в мире, украина
18:59 06.03.2022
 
ВС России уничтожили опасные патогены на Украине в день начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили опасные патогены чумы на Украине в день начала операции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На Украине в день начала российской специальной военной операции спешно уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - сказал Конашенков.
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Киев экстренно зачищал следы военно-биологической программы
"Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - добавил он.
По словам Конашенкова, "для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНСШАРоссияВ миреУкраина
 
 
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