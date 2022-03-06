https://ria.ru/20220306/ovoschi-1776887262.html
Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве
Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве - РИА Новости, 06.03.2022
Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве
Рост цен на некоторые овощи в Москве связан с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель департамента... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:39
2022-03-06T09:39
2022-03-06T09:53
экономика
москва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рост цен на некоторые овощи в Москве связан с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи, от 2% на картошку до 17% на капусту с начала года. Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился. На начало марта на полки магазинов поступает сельскохозяйственная продукция, выращенная в тепличных условиях при более высоких затратах по сравнению с обычным способом выращивания, а также увеличивается доля импорта из Турции, Китая, что также оказывает влияние на уровень цен", - сообщил Немерюк.Он отметил, что важнейшей задачей в текущей ситуации является создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок."В Москве функционирует множество форматов торговых объектов, включая розничные рынки и ярмарки, реализующие продукцию разной ценовой категории. За последние годы Москва увеличила сбытовую сеть продовольствия напрямую от товаропроизводителей. В городе действуют 22 сельскохозяйственных рынка с 5648 торговыми местами, также организовано более 120 ярмарок с общим количеством торговых мест свыше 3 тысяч. Москва бесплатно предоставляет товаропроизводителям полностью оборудованные, готовые к торговле продовольствием места", - рассказал глава департамента.Немерюк подчеркнул, что принимаемые меры по ограничению роста цен и сбалансированию рынка продовольствия приведут к стабилизации цен в июне 2022 года, после поступления овощей нового урожая из южных регионов.
https://ria.ru/20220304/sainsburys-1776568759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва
09:39 06.03.2022 (обновлено: 09:53 06.03.2022)
Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве
Власти объяснили рост цен на овощи в Москве сезонным замещением продукции импортной
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рост цен на некоторые овощи в Москве связан с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи, от 2% на картошку до 17% на капусту с начала года. Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился. На начало марта на полки магазинов поступает сельскохозяйственная продукция, выращенная в тепличных условиях при более высоких затратах по сравнению с обычным способом выращивания, а также увеличивается доля импорта из Турции, Китая
, что также оказывает влияние на уровень цен", - сообщил Немерюк.
Он отметил, что важнейшей задачей в текущей ситуации является создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок.
"В Москве
функционирует множество форматов торговых объектов, включая розничные рынки и ярмарки, реализующие продукцию разной ценовой категории. За последние годы Москва увеличила сбытовую сеть продовольствия напрямую от товаропроизводителей. В городе действуют 22 сельскохозяйственных рынка с 5648 торговыми местами, также организовано более 120 ярмарок с общим количеством торговых мест свыше 3 тысяч. Москва бесплатно предоставляет товаропроизводителям полностью оборудованные, готовые к торговле продовольствием места", - рассказал глава департамента.
Немерюк подчеркнул, что принимаемые меры по ограничению роста цен и сбалансированию рынка продовольствия приведут к стабилизации цен в июне 2022 года, после поступления овощей нового урожая из южных регионов.