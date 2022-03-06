https://ria.ru/20220306/ovoschi-1776887262.html

Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве

Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве - РИА Новости, 06.03.2022

Власти объяснили рост цен на некоторые овощи в Москве

Рост цен на некоторые овощи в Москве связан с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель департамента... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:39

2022-03-06T09:39

2022-03-06T09:53

экономика

москва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рост цен на некоторые овощи в Москве связан с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк."В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи, от 2% на картошку до 17% на капусту с начала года. Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился. На начало марта на полки магазинов поступает сельскохозяйственная продукция, выращенная в тепличных условиях при более высоких затратах по сравнению с обычным способом выращивания, а также увеличивается доля импорта из Турции, Китая, что также оказывает влияние на уровень цен", - сообщил Немерюк.Он отметил, что важнейшей задачей в текущей ситуации является создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок."В Москве функционирует множество форматов торговых объектов, включая розничные рынки и ярмарки, реализующие продукцию разной ценовой категории. За последние годы Москва увеличила сбытовую сеть продовольствия напрямую от товаропроизводителей. В городе действуют 22 сельскохозяйственных рынка с 5648 торговыми местами, также организовано более 120 ярмарок с общим количеством торговых мест свыше 3 тысяч. Москва бесплатно предоставляет товаропроизводителям полностью оборудованные, готовые к торговле продовольствием места", - рассказал глава департамента.Немерюк подчеркнул, что принимаемые меры по ограничению роста цен и сбалансированию рынка продовольствия приведут к стабилизации цен в июне 2022 года, после поступления овощей нового урожая из южных регионов.

https://ria.ru/20220304/sainsburys-1776568759.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва