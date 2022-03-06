https://ria.ru/20220306/oneweb-1776869270.html

Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник

Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022

Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb доставлена в монтажно-испытательный корпус, демонтаж головной части пройдет на... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:09

2022-03-06T03:09

2022-03-06T03:10

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb доставлена в монтажно-испытательный корпус, демонтаж головной части пройдет на праздниках, заявил РИА Новости источник на Байконуре.В пятницу "Роскосмос" отменил запуск британских спутников связи OneWeb, который должен был состояться на следующий день.Ранее тот же источник рассказывал, что на работы по демонтажу спутников уйдет как минимум неделя, а после их снятия иностранные специалисты опечатают помещение, где они будут храниться.Пуск OneWeb планировался на субботу, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.Решение об отмене запуска и остановке работ по следующим пускам было принято в пятницу на заседании комиссии на Байконуре.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.

https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, байконур (город), oneweb, роскосмос, великобритания