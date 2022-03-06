Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220306/oneweb-1776869270.html
Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник
Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022
Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb доставлена в монтажно-испытательный корпус, демонтаж головной части пройдет на... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:09
2022-03-06T03:10
наука
космос - риа наука
байконур (город)
oneweb
роскосмос
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776048531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a8e373e2e64f9803514db7cfdb10693.jpg
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb доставлена в монтажно-испытательный корпус, демонтаж головной части пройдет на праздниках, заявил РИА Новости источник на Байконуре.В пятницу "Роскосмос" отменил запуск британских спутников связи OneWeb, который должен был состояться на следующий день.Ранее тот же источник рассказывал, что на работы по демонтажу спутников уйдет как минимум неделя, а после их снятия иностранные специалисты опечатают помещение, где они будут храниться.Пуск OneWeb планировался на субботу, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.Решение об отмене запуска и остановке работ по следующим пускам было принято в пятницу на заседании комиссии на Байконуре.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.
https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html
байконур (город)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776048531_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_963a727b122a087925910185c27813df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), oneweb, роскосмос, великобритания
03:09 06.03.2022 (обновлено: 03:10 06.03.2022)
 
Ракету со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус, сообщил источник

Ракету "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb увезли в монтажный корпус снимать головную часть

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb доставлена в монтажно-испытательный корпус, демонтаж головной части пройдет на праздниках, заявил РИА Новости источник на Байконуре.
В пятницу "Роскосмос" отменил запуск британских спутников связи OneWeb, который должен был состояться на следующий день.
"График работ пока в разработке, его должна согласовать куча специалистов. Однако мы надеемся, что перевозка головной части из монтажно-испытательного корпуса после демонтажа будет вскоре после праздников", - отметил источник.
Ранее тот же источник рассказывал, что на работы по демонтажу спутников уйдет как минимум неделя, а после их снятия иностранные специалисты опечатают помещение, где они будут храниться.
Пуск OneWeb планировался на субботу, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.
Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.
Решение об отмене запуска и остановке работ по следующим пускам было принято в пятницу на заседании комиссии на Байконуре.
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:52
Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли
 
НаукаКосмос - РИА НаукаБайконур (город)OneWebРоскосмосВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала