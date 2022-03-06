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ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР

ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР

Три многоэтажных здания и гимназия повреждены в городе Первомайск в ЛНР в результате обстрела украинских войск, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:17

2022-03-06T22:17

2022-03-06T22:23

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ЛУГАНСК, 6 марта – РИА Новости. Три многоэтажных здания и гимназия повреждены в городе Первомайск в ЛНР в результате обстрела украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск, получили повреждения три многоэтажных дома и Первомайская многопрофильная гимназия", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф