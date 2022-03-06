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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776973884.html
ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР
ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР
Три многоэтажных здания и гимназия повреждены в городе Первомайск в ЛНР в результате обстрела украинских войск, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:17
2022-03-06T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 6 марта – РИА Новости. Три многоэтажных здания и гимназия повреждены в городе Первомайск в ЛНР в результате обстрела украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск, получили повреждения три многоэтажных дома и Первомайская многопрофильная гимназия", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
22:17 06.03.2022 (обновлено: 22:23 06.03.2022)
 
ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР

Украинские силовики обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный ВСУ жилой дом в Луганской народной республике
Разрушенный ВСУ жилой дом в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный ВСУ жилой дом в Луганской народной республике
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ЛУГАНСК, 6 марта – РИА Новости. Три многоэтажных здания и гимназия повреждены в городе Первомайск в ЛНР в результате обстрела украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск, получили повреждения три многоэтажных дома и Первомайская многопрофильная гимназия", - говорится в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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