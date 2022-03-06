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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776963458.html
За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин
За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин
За 16 дней от обстрелов киевских военных повреждено 514 жилых домов, зафиксировано 12 попаданий по объектам критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:33
2022-03-06T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За 16 дней от обстрелов киевских военных повреждено 514 жилых домов, зафиксировано 12 попаданий по объектам критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины не гнушаются ничем. Сухие факты статистики обстрелов показывают, что стреляют они исключительно по мирным кварталам наших городов и районов",- сказал Пушилин.Он отметил, что за прошедшие 16 дней "повреждено 514 жилых домов и 198 объектов гражданской инфраструктуры"."Стреляют и по больницам, и по школам. Зафиксированы попадания по 11 медицинским и 17 образовательным учреждениям. Кроме того, 12 раз мы фиксировали попадания по объектам критической инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения. Под обстрелы ВФУ дважды попадала Зуевская электростанция",- сказал Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/pushilin-1776961343.html
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в мире, украина, донбасс, денис пушилин
20:33 06.03.2022
 
За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин

Пушилин: более 500 попаданий в жилые дома зафиксировано за 16 дней обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За 16 дней от обстрелов киевских военных повреждено 514 жилых домов, зафиксировано 12 попаданий по объектам критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные формирования Украины не гнушаются ничем. Сухие факты статистики обстрелов показывают, что стреляют они исключительно по мирным кварталам наших городов и районов",- сказал Пушилин.
Он отметил, что за прошедшие 16 дней "повреждено 514 жилых домов и 198 объектов гражданской инфраструктуры".
"Стреляют и по больницам, и по школам. Зафиксированы попадания по 11 медицинским и 17 образовательным учреждениям. Кроме того, 12 раз мы фиксировали попадания по объектам критической инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения. Под обстрелы ВФУ дважды попадала Зуевская электростанция",- сказал Пушилин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассДенис Пушилин
 
 
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