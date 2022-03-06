https://ria.ru/20220306/obstrely-1776963458.html

За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин

За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022

За 16 дней обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 514 жилых домов, заявил Пушилин

За 16 дней от обстрелов киевских военных повреждено 514 жилых домов, зафиксировано 12 попаданий по объектам критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:33

2022-03-06T20:33

2022-03-06T20:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. За 16 дней от обстрелов киевских военных повреждено 514 жилых домов, зафиксировано 12 попаданий по объектам критической инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные формирования Украины не гнушаются ничем. Сухие факты статистики обстрелов показывают, что стреляют они исключительно по мирным кварталам наших городов и районов",- сказал Пушилин.Он отметил, что за прошедшие 16 дней "повреждено 514 жилых домов и 198 объектов гражданской инфраструктуры"."Стреляют и по больницам, и по школам. Зафиксированы попадания по 11 медицинским и 17 образовательным учреждениям. Кроме того, 12 раз мы фиксировали попадания по объектам критической инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения. Под обстрелы ВФУ дважды попадала Зуевская электростанция",- сказал Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, денис пушилин