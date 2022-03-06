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Количество обстрелов Донецка не уменьшилось, заявил Басурин

Количество обстрелов Донецка не уменьшилось, заявил Басурин - РИА Новости, 06.03.2022

Количество обстрелов Донецка не уменьшилось, заявил Басурин

Количество обстрелов Донецка не уменьшилось в воскресенье, взрывы слышны на окраинах города, ситуация напряженная, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:01

2022-03-06T20:01

2022-03-06T20:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

мариуполь

эдуард басурин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Количество обстрелов Донецка не уменьшилось в воскресенье, взрывы слышны на окраинах города, ситуация напряженная, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов."Нет (не уменьшилось количество обстрелов - ред.). Мы сейчас реально находимся в центре города, это площадь Ленина, и слышны разрывы на окраинах. И очень такие серьезные разрывы", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24"."Попадания в жилые дома, в квартиры, поэтому ситуация очень напряжена", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

луганская народная республика

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Донецкой области об обстрелах и прорыве газопровода Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и снаряды могут упасть рядом 2022-03-06T20:01 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, мариуполь, эдуард басурин, вооруженные силы украины, украина