https://ria.ru/20220306/obstrely-1776958587.html

ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами

ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами

Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка под городом Горловка, выпустив, в частности, шесть мин калибром 82 миллиметра, заявило в воскресенье РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:37

2022-03-06T19:37

2022-03-06T19:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка под городом Горловка, выпустив, в частности, шесть мин калибром 82 миллиметра, заявило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:45 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено две гранаты из СПГ и 29 гранат из АГС; 18:54 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено 6 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.Обстрелы произошли с 18.45 по 18.54 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/obstrely-1776958043.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр