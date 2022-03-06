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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776958587.html
ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами
ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка под городом Горловка, выпустив, в частности, шесть мин калибром 82 миллиметра, заявило в воскресенье РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:37
2022-03-06T19:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка под городом Горловка, выпустив, в частности, шесть мин калибром 82 миллиметра, заявило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:45 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено две гранаты из СПГ и 29 гранат из АГС; 18:54 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено 6 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.Обстрелы произошли с 18.45 по 18.54 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776958043.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
19:37 06.03.2022 (обновлено: 19:48 06.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами

Украинские силовики обстреляли Широкую балку шестью минами калибром 82 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка под городом Горловка, выпустив, в частности, шесть мин калибром 82 миллиметра, заявило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:45 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено две гранаты из СПГ и 29 гранат из АГС; 18:54 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено 6 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
Обстрелы произошли с 18.45 по 18.54 (совпадает с мск).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 19:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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