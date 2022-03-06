19:37 06.03.2022 (обновлено: 19:48 06.03.2022)
ВСУ обстреляли Широкую балку шестью минами
Украинские силовики обстреляли Широкую балку шестью минами калибром 82 миллиметра
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка под городом Горловка, выпустив, в частности, шесть мин калибром 82 миллиметра, заявило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:45 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено две гранаты из СПГ и 29 гранат из АГС; 18:54 – населенный пункт Троицкое - населенный пункт Широкая Балка: выпушено 6 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
Обстрелы произошли с 18.45 по 18.54 (совпадает с мск).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.