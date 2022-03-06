Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
ВС Украины за сутки обстреляли территорию ДНР 17 раз из "Градов", артиллерии и минометов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденном в результате обстрела
Мужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденном в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток противник 17 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов республики", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.