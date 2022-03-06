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Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T19:32

2022-03-06T19:32

2022-03-06T19:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток противник 17 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов республики", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-06T19:32 true PT0M13S

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, видео