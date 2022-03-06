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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776958043.html
Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:32
2022-03-06T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток противник 17 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов республики", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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луганская народная республика
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96
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7 495 645-6601
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, видео
Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.
2022-03-06T19:32
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PT0M13S
19:32 06.03.2022
 
Украинские военные за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

ВС Украины за сутки обстреляли территорию ДНР 17 раз из "Градов", артиллерии и минометов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденном в результате обстрела
Мужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденном в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские военные с начала суток обстреляли территорию Донецкой народной республики 17 раз из "Градов", ствольной артиллерии и минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток противник 17 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов республики", - говорится в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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