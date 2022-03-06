https://ria.ru/20220306/obstrely-1776947063.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, используя в том числе мины калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:50

2022-03-06T17:50

2022-03-06T17:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, используя в том числе мины калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 15:35 - н.п. Новомихайлока - н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:-40 - н.п. Славное - н.п. Сигнальное: выпущено 4 мины калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:48- н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина