Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли четыре населенных пункта на территории республики
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, используя в том числе мины калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 15:35 - н.п. Новомихайлока - н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:-40 - н.п. Славное - н.п. Сигнальное: выпущено 4 мины калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:48- н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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