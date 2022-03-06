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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776947063.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, используя в том числе мины калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:50
2022-03-06T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, используя в том числе мины калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 15:35 - н.п. Новомихайлока - н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:-40 - н.п. Славное - н.п. Сигнальное: выпущено 4 мины калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:48- н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
17:50 06.03.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

ДНР: украинские войска обстреляли четыре населенных пункта на территории республики

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, используя в том числе мины калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15:30 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 15:35 - н.п. Новомихайлока - н.п. Александровка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:-40 - н.п. Славное - н.п. Сигнальное: выпущено 4 мины калибром 120 мм; выпущено 8 мин калибром 82 мм; 16:48- н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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