https://ria.ru/20220306/obstrely-1776866223.html

Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР

Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР

Украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР за час, было выпущено 16 мин из 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:58

2022-03-06T01:58

2022-03-06T02:23

в мире

днр

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР за час, было выпущено 16 мин из 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 00.30 – 01.33 Докучаевск и Спартак были обстреляны по одному разу 16 минами из 120-миллиметровых минометов, следует из информации в Telegram-канале представительства.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/infrastruktura-1776865446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днр, украина