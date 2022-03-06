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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776866223.html
Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР
Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР
Украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР за час, было выпущено 16 мин из 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:58
2022-03-06T02:23
в мире
днр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР за час, было выпущено 16 мин из 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 00.30 – 01.33 Докучаевск и Спартак были обстреляны по одному разу 16 минами из 120-миллиметровых минометов, следует из информации в Telegram-канале представительства.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, украина
01:58 06.03.2022 (обновлено: 02:23 06.03.2022)
 
Украинские войска дважды за час обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ дважды обстреляли территорию республики за час

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР за час, было выпущено 16 мин из 120-миллиметровых минометов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 00.30 – 01.33 Докучаевск и Спартак были обстреляны по одному разу 16 минами из 120-миллиметровых минометов, следует из информации в Telegram-канале представительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий народной милиции ДНР на дороге у освобожденного села в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
01:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР приступили к восстановлению инфраструктуры освобожденной территории
 
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