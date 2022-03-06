https://ria.ru/20220306/obstrel-1776974750.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 10 ракет из "Града" и 12 мин калибром 120 мм, в представительстве ДНР в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:29
2022-03-06T22:29
2022-03-06T22:40
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 10 ракет из "Града" и 12 мин калибром 120 мм, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению.. населенный пункт Докучаевск: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град" и 12 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 21.45.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины
22:29 06.03.2022 (обновлено: 22:40 06.03.2022)
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено 10 ракет из "Града" и 12 мин калибром 120 мм