22:12 06.03.2022 (обновлено: 22:29 06.03.2022)
В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека
ВСУ ударили ракетами "Точка-У" по Горловке, рухнуло здание, под завалами три человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ударили ракетами "Точка-У" по населенному пункту Горловка в ДНР, жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под завалом, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Горловки "Точкой-У" повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина "MOLOKO". На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами. Скорая помощь выехала на место происшествия.", - пишет он в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.