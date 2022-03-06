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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973625.html
В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека
В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека - РИА Новости, 06.03.2022
В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека
Украинские войска ударили ракетами "Точка-У" по населенному пункту Горловка в ДНР, жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:12
2022-03-06T22:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ударили ракетами "Точка-У" по населенному пункту Горловка в ДНР, жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под завалом, заявил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Горловки "Точкой-У" повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина "MOLOKO". На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами. Скорая помощь выехала на место происшествия.", - пишет он в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/obstrely-1776973884.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
22:12 06.03.2022 (обновлено: 22:29 06.03.2022)
 
В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека

ВСУ ударили ракетами "Точка-У" по Горловке, рухнуло здание, под завалами три человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ударили ракетами "Точка-У" по населенному пункту Горловка в ДНР, жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под завалом, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Горловки "Точкой-У" повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина "MOLOKO". На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами. Скорая помощь выехала на место происшествия.", - пишет он в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Разрушенный ВСУ жилой дом в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли три многоэтажных дома и гимназию в Первомайске в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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