https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973625.html

В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека

В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека - РИА Новости, 06.03.2022

В Горловке при обстреле рухнуло здание, под завалами оказались три человека

Украинские войска ударили ракетами "Точка-У" по населенному пункту Горловка в ДНР, жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:12

2022-03-06T22:12

2022-03-06T22:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ударили ракетами "Точка-У" по населенному пункту Горловка в ДНР, жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под завалом, заявил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Горловки "Точкой-У" повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина "MOLOKO". На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами. Скорая помощь выехала на место происшествия.", - пишет он в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/obstrely-1776973884.html

горловка

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика