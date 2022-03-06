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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrel-1776973187.html
Националисты открыли огонь в районе гуманитарного коридора в Мариуполе
Националисты открыли огонь в районе гуманитарного коридора в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022
Националисты открыли огонь в районе гуманитарного коридора в Мариуполе
Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:08
2022-03-06T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 6 мар - РИА Новости. Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в небе видны вспышки и звуки интенсивной канонады.Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, двое гражданских погибли, четверо получили ранения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, мариуполь, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
22:08 06.03.2022 (обновлено: 22:16 06.03.2022)
 
Националисты открыли огонь в районе гуманитарного коридора в Мариуполе

Националисты возобновили огонь в районе гумкоридора для выхода мирных жителей из Мариуполя

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 6 мар - РИА Новости. Украинские националисты возобновили огонь в районе гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, в небе видны вспышки и звуки интенсивной канонады.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что боевики подразделения "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, обстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, двое гражданских погибли, четверо получили ранения.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.
Жительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 22:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 11-й: проблемы с эвакуацией и уничтожение боевой авиации Украины
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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