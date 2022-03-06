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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/obstrel-1776949750.html
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Донецку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:19
2022-03-06T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
сцкк
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17:47 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), сцкк, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
18:19 06.03.2022 (обновлено: 18:39 06.03.2022)
 
ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Донецку, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17:47 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)СЦККЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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