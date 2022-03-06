https://ria.ru/20220306/obstrel-1776896770.html

ВСУ обстреляли Калиново, Первомайск и Кировск, заявили в ЛНР

ВСУ обстреляли Калиново, Первомайск и Кировск, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ обстреляли Калиново, Первомайск и Кировск, заявили в ЛНР

Украинские войска за полтора часа обстреляли Калиново, Первомайск и Кировск в ЛНР, было выпущено 26 крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:58

2022-03-06T10:58

2022-03-06T11:08

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Калиново, Первомайск и Кировск в ЛНР, было выпущено 26 крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела: в 08.30 н.п. Новозвановка – Калиново: артиллерийское орудие 122 мм (6 снарядов); в 09.50 н.п. Попасная – Первомайск: артиллерийское орудие 152 мм (10 снарядов); в 10.00 н.п. Новотошковское – Кировск: артиллерийское орудие 122 мм (10 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лнр, ситуация в днр и лнр