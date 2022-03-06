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Украинские войска обстреляли населенный пункт Веселое в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Веселое в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Веселое в ДНР

Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по селу Веселое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T07:58

2022-03-06T07:58

2022-03-06T08:10

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по селу Веселое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07:30 - н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днр, украина