https://ria.ru/20220306/obschestvo-1776928204.html

В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах

В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах - РИА Новости, 06.03.2022

В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах

Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:30

2022-03-06T15:30

2022-03-06T15:41

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многих странам мира. Когда из людей, за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды, начинают просто выходить звери", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире