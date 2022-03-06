https://ria.ru/20220306/obschestvo-1776928204.html
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах - РИА Новости, 06.03.2022
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах
Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:30
2022-03-06T15:30
2022-03-06T15:41
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многих странам мира. Когда из людей, за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды, начинают просто выходить звери", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
15:30 06.03.2022 (обновлено: 15:41 06.03.2022)
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах
В МИД заявили о распространении травли русскоязычных без политической подоплеки