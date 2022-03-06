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В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах - РИА Новости, 06.03.2022
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах
Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:30
2022-03-06T15:41
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многих странам мира. Когда из людей, за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды, начинают просто выходить звери", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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в мире
15:30 06.03.2022 (обновлено: 15:41 06.03.2022)
 
В МИД заявили о травле русскоязычных в некоторых странах

В МИД заявили о распространении травли русскоязычных без политической подоплеки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многих странам мира. Когда из людей, за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды, начинают просто выходить звери", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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