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В штабе "Правого сектора"* нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО
В штабе "Правого сектора"* нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО - РИА Новости, 06.03.2022
В штабе "Правого сектора"* нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО
В одном из штабов "Правого сектора"* обнаружили ноутбук с разведданными, имеющий лицензионный номер реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:15
2022-03-06T23:11
в мире
украина
правый сектор
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. В одном из штабов "Правого сектора"* обнаружили ноутбук с разведданными, имеющий лицензионный номер реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, это прямое доказательство того, что альянс помогал националистам на Украине."НАТО, в том числе его генсек Йенс Столтенберг, не раз утверждала, что на территории Украины нет сил Североатлантического альянса, и вот перед вами прямые доказательства того, что НАТО выступала на стороне украинского режима", — отметил глава ДНР.Кроме того, заявил Пушилин, ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года."По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым", — рассказал он.Глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, украина, правый сектор, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф
16:15 06.03.2022 (обновлено: 23:11 06.03.2022)
 
В штабе "Правого сектора"* нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО

Пушилин: в штабе "Правого сектора"* нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО

© РИА НовостиНоутбук с маркировкой НАТО, найденный в штабе "Правого сектора"*
Ноутбук с маркировкой НАТО, найденный в штабе Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости
Ноутбук с маркировкой НАТО, найденный в штабе "Правого сектора"*
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. В одном из штабов "Правого сектора"* обнаружили ноутбук с разведданными, имеющий лицензионный номер реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке — детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений", — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, это прямое доказательство того, что альянс помогал националистам на Украине.
"НАТО, в том числе его генсек Йенс Столтенберг, не раз утверждала, что на территории Украины нет сил Североатлантического альянса, и вот перед вами прямые доказательства того, что НАТО выступала на стороне украинского режима", — отметил глава ДНР.
Кроме того, заявил Пушилин, ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года.
"По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым", — рассказал он.
Глава ДНР продемонстрировал карту Крыма с нанесенными на ней точками расположения войск.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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В миреУкраинаПравый секторДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФ
 
 
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