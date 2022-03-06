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https://ria.ru/20220306/netflix-1776980058.html
Netflix решил приостановить работу в России
Netflix решил приостановить работу в России - РИА Новости, 07.03.2022
Netflix решил приостановить работу в России
Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-06T23:50
2022-03-07T01:05
netflix
в мире
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя компании.Ранее Netflix приостановил российские кинопроекты."В сложившихся обстоятельствах мы решили приостановить предоставление наших услуг в России", - приводит издание слова представителя сервиса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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netflix, в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
23:50 06.03.2022 (обновлено: 01:05 07.03.2022)
 
Netflix решил приостановить работу в России

Стриминговый сервис Netflix приостановит работу в России из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран телевизора с изображением эфирного шума
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя компании.
Ранее Netflix приостановил российские кинопроекты.
"В сложившихся обстоятельствах мы решили приостановить предоставление наших услуг в России", - приводит издание слова представителя сервиса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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