https://ria.ru/20220306/netflix-1776980058.html

Netflix решил приостановить работу в России

Netflix решил приостановить работу в России - РИА Новости, 07.03.2022

Netflix решил приостановить работу в России

Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-06T23:50

2022-03-06T23:50

2022-03-07T01:05

netflix

в мире

россия

санкции в отношении россии

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя компании.Ранее Netflix приостановил российские кинопроекты."В сложившихся обстоятельствах мы решили приостановить предоставление наших услуг в России", - приводит издание слова представителя сервиса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/calvinklein-1776973088.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

netflix, в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф