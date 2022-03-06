https://ria.ru/20220306/neft-1776942357.html
США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России
США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России - РИА Новости, 06.03.2022
США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России
США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:19
2022-03-06T17:19
2022-03-06T17:29
в мире
санкции в отношении россии
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы разговариваем сейчас с европейскими партнерами, чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти", - сказал Блинкен в интервью CNN.Он отметил, что накануне созванивался с президентом США Джо Байденом и членами администрации, чтобы поговорить об этом вопросе.По словам Блинкена, важно убедиться, что на международном рынке будет достаточно топлива.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776942178.html
https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, джо байден, сша
17:19 06.03.2022 (обновлено: 17:29 06.03.2022)
США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России
США обсудят с союзниками в Европе решение о прекращении закупки российской нефти