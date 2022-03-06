https://ria.ru/20220306/neft-1776942357.html

США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России

США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России - РИА Новости, 06.03.2022

США обсудят с союзниками в ЕС решение о прекращении закупки нефти в России

США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:19

2022-03-06T17:19

2022-03-06T17:29

в мире

санкции в отношении россии

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы разговариваем сейчас с европейскими партнерами, чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти", - сказал Блинкен в интервью CNN.Он отметил, что накануне созванивался с президентом США Джо Байденом и членами администрации, чтобы поговорить об этом вопросе.По словам Блинкена, важно убедиться, что на международном рынке будет достаточно топлива.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776942178.html

https://ria.ru/20220306/polsha-1776939014.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, джо байден, сша