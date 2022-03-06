https://ria.ru/20220306/natsisty-1776967176.html
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны
Киев наотрез отказывается выпускать иностранцев с Украины, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:08
2022-03-06T21:08
2022-03-06T21:08
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев наотрез отказывается выпускать иностранцев с Украины, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине."Достоверно известно, что с начала специальной военной операции тысячи людей, в том числе иностранцев, готовы покинуть территорию Украины и выехать в Российскую Федерацию, но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру", - говорится в заявлении.Отмечается, что эту информацию подтверждают 17 жителей Мариуполя, которые 5 марта сумели самостоятельно, тайными тропами вдоль побережья Азовского моря, покинуть оккупированный националистами город."Они рассказали, что тысячи людей хотят выйти из города по гуманитарному коридору в направлении на восток, в сторону Российской Федерации, но нацисты жестко пресекают любые попытки это сделать, вплоть до применения оружия на поражение", - указывается в заявлении.Такие же установки киевского режима доведены и беспрекословно выполняются неонацистами во всех населенных пунктах Украины, в первую очередь в городах Харькове и Сумы, блокируется переход беженцев в безопасные места на территорию РФ, отмечается в заявлении."Нам непонятно, почему на все эти зверства гуманитарного характера никак не реагирует западный "цивилизованный мир", - говорится в заявлении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776958181.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумы, мариуполь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны
Минобороны заявил, что Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства нацистов