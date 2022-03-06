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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/natsisty-1776967176.html
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.03.2022
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны
Киев наотрез отказывается выпускать иностранцев с Украины, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:08
2022-03-06T21:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сумы
мариуполь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев наотрез отказывается выпускать иностранцев с Украины, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине."Достоверно известно, что с начала специальной военной операции тысячи людей, в том числе иностранцев, готовы покинуть территорию Украины и выехать в Российскую Федерацию, но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру", - говорится в заявлении.Отмечается, что эту информацию подтверждают 17 жителей Мариуполя, которые 5 марта сумели самостоятельно, тайными тропами вдоль побережья Азовского моря, покинуть оккупированный националистами город."Они рассказали, что тысячи людей хотят выйти из города по гуманитарному коридору в направлении на восток, в сторону Российской Федерации, но нацисты жестко пресекают любые попытки это сделать, вплоть до применения оружия на поражение", - указывается в заявлении.Такие же установки киевского режима доведены и беспрекословно выполняются неонацистами во всех населенных пунктах Украины, в первую очередь в городах Харькове и Сумы, блокируется переход беженцев в безопасные места на территорию РФ, отмечается в заявлении."Нам непонятно, почему на все эти зверства гуманитарного характера никак не реагирует западный "цивилизованный мир", - говорится в заявлении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776958181.html
россия
сумы
мариуполь
украина
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в мире, россия, сумы, мариуполь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
21:08 06.03.2022
 
Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства, заявило Минобороны

Минобороны заявил, что Киев удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства нацистов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев наотрез отказывается выпускать иностранцев с Украины, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
"Достоверно известно, что с начала специальной военной операции тысячи людей, в том числе иностранцев, готовы покинуть территорию Украины и выехать в Российскую Федерацию, но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру", - говорится в заявлении.
Отмечается, что эту информацию подтверждают 17 жителей Мариуполя, которые 5 марта сумели самостоятельно, тайными тропами вдоль побережья Азовского моря, покинуть оккупированный националистами город.
"Они рассказали, что тысячи людей хотят выйти из города по гуманитарному коридору в направлении на восток, в сторону Российской Федерации, но нацисты жестко пресекают любые попытки это сделать, вплоть до применения оружия на поражение", - указывается в заявлении.
Такие же установки киевского режима доведены и беспрекословно выполняются неонацистами во всех населенных пунктах Украины, в первую очередь в городах Харькове и Сумы, блокируется переход беженцев в безопасные места на территорию РФ, отмечается в заявлении.
"Нам непонятно, почему на все эти зверства гуманитарного характера никак не реагирует западный "цивилизованный мир", - говорится в заявлении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 19:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР и ВС России обеспечили выход из Мариуполя для 150 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСумыМариупольВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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