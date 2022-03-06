https://ria.ru/20220306/natsionalizatsiya-1776867211.html

Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать

Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать - РИА Новости, 06.03.2022

Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать

Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T02:18

2022-03-06T02:18

2022-03-06T02:37

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.Он пояснил, что в карьере добывают "высококачественные кварциты", которые, по его словам, "затем в виде кремния поступают на производства российского оборонного комплекса для производства вооружений"."Собственником "Глуховского карьера кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске", - написал Живицкий.

https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html

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Максим Горбачев

в мире, украина