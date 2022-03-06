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Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать
Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать - РИА Новости, 06.03.2022
Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать
Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:18
2022-03-06T02:37
в мире
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.Он пояснил, что в карьере добывают "высококачественные кварциты", которые, по его словам, "затем в виде кремния поступают на производства российского оборонного комплекса для производства вооружений"."Собственником "Глуховского карьера кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске", - написал Живицкий.
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в мире, украина
02:18 06.03.2022 (обновлено: 02:37 06.03.2022)
 
Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер на Украине могут национализировать

Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер в Сумской области могут национализировать

© РИА Новости / Павел ЛисицынКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Карьер
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Принадлежащий "дочке" "Русала" карьер кварцитов в Сумской области Украины могут национализировать, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.
"Глуховский карьер кварцитов могут национализировать. Третьего марта народные депутаты одобрили закон, который предусматривает принудительное изъятие имущества, владельцами которого являются Российская Федерация и ее резиденты, "в пользу государства Украина", - написал Живицкий в Telegram-канале.
Он пояснил, что в карьере добывают "высококачественные кварциты", которые, по его словам, "затем в виде кремния поступают на производства российского оборонного комплекса для производства вооружений".
"Собственником "Глуховского карьера кварцитов" с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это "дочерняя фирма" "Объединенной компании "Русал", контрольный пакет акций которой принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске", - написал Живицкий.
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