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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776966743.html
Минобороны: националисты в Мариуполе размещают оружие в жилых домах
Минобороны: националисты в Мариуполе размещают оружие в жилых домах - РИА Новости, 06.03.2022
Минобороны: националисты в Мариуполе размещают оружие в жилых домах
Неонацистские батальоны в Мариуполе в очередной раз применяют тактику террористов, удерживая мирных жителей и прикрываясь ими, размещают тяжелое вооружение в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:07
2022-03-06T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неонацистские батальоны в Мариуполе в очередной раз применяют тактику террористов, удерживая мирных жителей и прикрываясь ими, размещают тяжелое вооружение в жилых многоквартирных домах, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."В Мариуполе неонацисты батальонов территориальной обороны в очередной раз применяют тактику террористов по ведению боевых действий. Прикрываясь мирными жителями, как живым щитом, они размещают в многоквартирных жилых домах тяжелое вооружение, при этом часть жителей насильно удерживают в домах", - говорится в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
21:07 06.03.2022 (обновлено: 21:21 06.03.2022)
 
Минобороны: националисты в Мариуполе размещают оружие в жилых домах

Минобороны: националисты в Мариуполе, удерживая людей, размещают оружие в жилых домах

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неонацистские батальоны в Мариуполе в очередной раз применяют тактику террористов, удерживая мирных жителей и прикрываясь ими, размещают тяжелое вооружение в жилых многоквартирных домах, заявили в воскресенье в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Мариуполе неонацисты батальонов территориальной обороны в очередной раз применяют тактику террористов по ведению боевых действий. Прикрываясь мирными жителями, как живым щитом, они размещают в многоквартирных жилых домах тяжелое вооружение, при этом часть жителей насильно удерживают в домах", - говорится в сообщении.
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 21:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города все теснее сжимается кольцо сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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