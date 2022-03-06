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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/nato-1776975602.html
Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова
Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова - РИА Новости, 06.03.2022
Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова
Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:39
2022-03-06T22:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
словакия
киев
вооруженные силы рф
евросоюз
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ПРАГА, 6 мар – РИА Новости. Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях, заявила в воскресенье президент Словакии Зузана Чапутова."Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях. Мы вступили бы в военный конфликт и стали бы одной из сторон войны", - сказала Чапутова, выступая по телеканалу Markíza.По мнению Чапутовой, дебаты о вступлении Украины в состав Евросоюза носят не только символический характер, с Киевом пора начать вести переговоры о вступлении в ЕС и предоставить ему статус страны-кандидата.Что касается членства Украины в НАТО, то, полагает президент Словакии, в настоящее время оно нереально.Затронув тему антироссийских санкций, Чапутова заявила, что не исключает в качестве их составной части отказ от использования российского газа."У нас (в Словакии) имеются запасы газа примерно на один год, а может, и более. Но вопрос компенсации поставок газа из РФ должен решаться не отдельными странами, а на уровне всего ЕС. Кроме прочего, это способствовало бы лучшему ценообразованию в мировом масштабе", - сказала Чапутова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776971588.html
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в мире, россия, владимир путин, словакия, киев, вооруженные силы рф, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато, украина, вооруженные силы украины
22:39 06.03.2022
 
Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова

Президент Словакии Чапутова: бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Словакии Зузана Чапутова
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ПРАГА, 6 мар – РИА Новости. Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях, заявила в воскресенье президент Словакии Зузана Чапутова.
"Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях. Мы вступили бы в военный конфликт и стали бы одной из сторон войны", - сказала Чапутова, выступая по телеканалу Markíza.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
21:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член делегации Украины заявил, что Киеву не нужны самолеты НАТО
По мнению Чапутовой, дебаты о вступлении Украины в состав Евросоюза носят не только символический характер, с Киевом пора начать вести переговоры о вступлении в ЕС и предоставить ему статус страны-кандидата.
Что касается членства Украины в НАТО, то, полагает президент Словакии, в настоящее время оно нереально.
Затронув тему антироссийских санкций, Чапутова заявила, что не исключает в качестве их составной части отказ от использования российского газа.
"У нас (в Словакии) имеются запасы газа примерно на один год, а может, и более. Но вопрос компенсации поставок газа из РФ должен решаться не отдельными странами, а на уровне всего ЕС. Кроме прочего, это способствовало бы лучшему ценообразованию в мировом масштабе", - сказала Чапутова.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
15:12
Британский писатель обвинил НАТО в нагнетании мирового конфликта с Москвой
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
19:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинСловакияКиевВооруженные силы РФЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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