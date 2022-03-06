https://ria.ru/20220306/nato-1776975602.html

Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова

Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова - РИА Новости, 06.03.2022

Бесполетная зона над Украиной втянула бы НАТО в конфликт, заявила Чапутова

Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:39

2022-03-06T22:39

2022-03-06T22:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

словакия

киев

вооруженные силы рф

евросоюз

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ПРАГА, 6 мар – РИА Новости. Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях, заявила в воскресенье президент Словакии Зузана Чапутова."Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях. Мы вступили бы в военный конфликт и стали бы одной из сторон войны", - сказала Чапутова, выступая по телеканалу Markíza.По мнению Чапутовой, дебаты о вступлении Украины в состав Евросоюза носят не только символический характер, с Киевом пора начать вести переговоры о вступлении в ЕС и предоставить ему статус страны-кандидата.Что касается членства Украины в НАТО, то, полагает президент Словакии, в настоящее время оно нереально.Затронув тему антироссийских санкций, Чапутова заявила, что не исключает в качестве их составной части отказ от использования российского газа."У нас (в Словакии) имеются запасы газа примерно на один год, а может, и более. Но вопрос компенсации поставок газа из РФ должен решаться не отдельными странами, а на уровне всего ЕС. Кроме прочего, это способствовало бы лучшему ценообразованию в мировом масштабе", - сказала Чапутова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776971588.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776925525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, владимир путин, словакия, киев, вооруженные силы рф, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато, украина, вооруженные силы украины