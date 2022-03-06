https://ria.ru/20220306/nato-1776950280.html
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО - РИА Новости, 06.03.2022
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО
Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:27
2022-03-06T18:27
2022-03-06T19:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
украина
россия
давид арахамия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в альянсе ближайшие 5-10 лет, Киев не намерен бороться за заявку на вступление."От стран НАТО мы получаем сейчас ответ, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО в ближайшие 5-10 лет. Это даже не на повестке. Мы не стали бы обязательно бороться за заявку в НАТО, мы бы боролись за результат, а не процесс", - сказал Арахамия в эфире Fox News.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, россия, давид арахамия
18:27 06.03.2022 (обновлено: 19:12 06.03.2022)
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО
Член делегации Украины Арахамия: Киев не будет бороться за заявку на вступление в НАТО