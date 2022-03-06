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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО - РИА Новости, 06.03.2022
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО
Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:27
2022-03-06T19:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
украина
россия
давид арахамия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в альянсе ближайшие 5-10 лет, Киев не намерен бороться за заявку на вступление."От стран НАТО мы получаем сейчас ответ, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО в ближайшие 5-10 лет. Это даже не на повестке. Мы не стали бы обязательно бороться за заявку в НАТО, мы бы боролись за результат, а не процесс", - сказал Арахамия в эфире Fox News.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, нато, украина, россия, давид арахамия
18:27 06.03.2022 (обновлено: 19:12 06.03.2022)
 
Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО

Член делегации Украины Арахамия: Киев не будет бороться за заявку на вступление в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в альянсе ближайшие 5-10 лет, Киев не намерен бороться за заявку на вступление.
"От стран НАТО мы получаем сейчас ответ, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО в ближайшие 5-10 лет. Это даже не на повестке. Мы не стали бы обязательно бороться за заявку в НАТО, мы бы боролись за результат, а не процесс", - сказал Арахамия в эфире Fox News.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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