https://ria.ru/20220306/nato-1776950280.html

Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО

Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО - РИА Новости, 06.03.2022

Член делегации Украины: Киев не будет бороться за вступление в НАТО

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:27

2022-03-06T18:27

2022-03-06T19:12

обострение ситуации в днр и лнр

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давид арахамия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Член украинской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что НАТО не готова обсуждать членство Украины в альянсе ближайшие 5-10 лет, Киев не намерен бороться за заявку на вступление."От стран НАТО мы получаем сейчас ответ, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО в ближайшие 5-10 лет. Это даже не на повестке. Мы не стали бы обязательно бороться за заявку в НАТО, мы бы боролись за результат, а не процесс", - сказал Арахамия в эфире Fox News.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/aeroport-1776950902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

в мире, нато, украина, россия, давид арахамия