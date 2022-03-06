18:10 06.03.2022 (обновлено: 18:12 06.03.2022)
В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских
ГУМВД: в Петербурге во время незаконной акции совершено нападение на сотрудников полиции
© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанкПолицейские и участники несогласованного митинга в Санкт-Петербурге
Полицейские и участники несогласованного митинга в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся", - сообщили в ведомстве.
Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.