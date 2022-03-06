https://ria.ru/20220306/napadenie-1776948808.html

В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских

В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских - РИА Новости, 06.03.2022

В Петербурге во время незаконной акции напали на полицейских

Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:10

2022-03-06T18:10

2022-03-06T18:12

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся", - сообщили в ведомстве.Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/aktsiya-1776947414.html

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россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург