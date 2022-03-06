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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Пензенский офицер стал Героем России за участие в операции на Украине
Пензенский офицер стал Героем России за участие в операции на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
Пензенский офицер стал Героем России за участие в операции на Украине
Заместителю командира ракетного зенитного дивизиона Алексею Панкратову, который проходит службу в Пензенской области, присвоено звание Героя России за мужество, РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T23:06
2022-03-06T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Заместителю командира ракетного зенитного дивизиона Алексею Панкратову, который проходит службу в Пензенской области, присвоено звание Героя России за мужество, стойкость и верность присяге во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Рад поздравить заместителя командира ракетного зенитного дивизиона Алексея Панкратова, который проходит службу в Пензенской области, с присвоением ему звания Героя России! Капитан Панкратов силами своего дивизиона уничтожил пять беспилотников "Байрактар" и сбил самолет Су-25, прикрыв нашу мотострелковую бригаду", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что Министерство обороны РФ также отметило героизм выпускника Пензенского артиллерийского инженерного института Дмитрия Абакумова. "Под командованием майора (Абакумова) его дивизион уничтожил 10 боевых машин и системы залпового огня "Град", а также ликвидировал командный пункт противника", - пояснил глава региона.Мельниченко пожелал российским солдатам и офицерам "исполнить свой долг и в ближайшее время завершить спецоперацию, вернув Украине мирное небо".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/putin-1776764068.html
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
23:06 06.03.2022
 
Пензенский офицер стал Героем России за участие в операции на Украине

Пензенский офицер получил звание Героя России за участие в операции на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Заместителю командира ракетного зенитного дивизиона Алексею Панкратову, который проходит службу в Пензенской области, присвоено звание Героя России за мужество, стойкость и верность присяге во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Рад поздравить заместителя командира ракетного зенитного дивизиона Алексея Панкратова, который проходит службу в Пензенской области, с присвоением ему звания Героя России! Капитан Панкратов силами своего дивизиона уничтожил пять беспилотников "Байрактар" и сбил самолет Су-25, прикрыв нашу мотострелковую бригаду", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что Министерство обороны РФ также отметило героизм выпускника Пензенского артиллерийского инженерного института Дмитрия Абакумова. "Под командованием майора (Абакумова) его дивизион уничтожил 10 боевых машин и системы залпового огня "Град", а также ликвидировал командный пункт противника", - пояснил глава региона.
Мельниченко пожелал российским солдатам и офицерам "исполнить свой долг и в ближайшее время завершить спецоперацию, вернув Украине мирное небо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Воюющие сейчас в Донбассе сражаются за наше будущее, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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