Пензенский офицер стал Героем России за участие в операции на Украине
Пензенский офицер получил звание Героя России за участие в операции на Украине
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мар - РИА Новости. Заместителю командира ракетного зенитного дивизиона Алексею Панкратову, который проходит службу в Пензенской области, присвоено звание Героя России за мужество, стойкость и верность присяге во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Рад поздравить заместителя командира ракетного зенитного дивизиона Алексея Панкратова, который проходит службу в Пензенской области, с присвоением ему звания Героя России! Капитан Панкратов силами своего дивизиона уничтожил пять беспилотников "Байрактар" и сбил самолет Су-25, прикрыв нашу мотострелковую бригаду", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что Министерство обороны РФ также отметило героизм выпускника Пензенского артиллерийского инженерного института Дмитрия Абакумова. "Под командованием майора (Абакумова) его дивизион уничтожил 10 боевых машин и системы залпового огня "Град", а также ликвидировал командный пункт противника", - пояснил глава региона.
Мельниченко пожелал российским солдатам и офицерам "исполнить свой долг и в ближайшее время завершить спецоперацию, вернув Украине мирное небо".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.