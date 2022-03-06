https://ria.ru/20220306/mvf-1776905063.html

Представителя России в МВФ хотят лишить должности, сообщили СМИ

Представителя России в МВФ хотят лишить должности, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2022

Представителя России в МВФ хотят лишить должности, сообщили СМИ

Канада, США и Великобритания намерены лишить исполнительного директора от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина почетного звания главы... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:15

2022-03-06T12:15

2022-03-06T12:15

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Канада, США и Великобритания намерены лишить исполнительного директора от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина почетного звания главы исполнительного совета фонда на фоне российской военной операции на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.По словам источников, Канада первая предложила Можину отказаться от почетной должности еще 25 февраля, на следующий день после начала военной операции России. Позднее это предложение поддержали США и Великобритания."США стремятся принять любые меры, чтобы помешать России получать выгоду от своих активов в SDR (специальных правах заимствования – ред.) МВФ", - сообщил газете представитель министерства финансов США.Можин отказался комментировать эти сообщения. По словам источников, он "не проявил готовности" уйти со своего поста и не ясно, существует ли механизм для его отстранения. МВФ также отказался от комментариев.Как отмечает газета, в рамках МВФ гораздо более важным шагом для западных стран была бы попытка лишить Россию права голоса в совете директоров, однако это потребовало бы значительной поддержки внутри совета. Кроме того, в этом случае нужны были бы доказательства того, что Москва не выполнила свои обязательства перед МВФ на основании экономических и финансовых критериев, что может быть трудно доказать, пишет газета.В настоящее время Можин является исполнительным директором от России в МВФ. Он пришел в МВФ в 1992 году в качестве заместителя исполнительного директора от РФ. С 2015 года он является также главой исполнительного совета, это почетное звание, присваиваемое члену, который дольше всех работает на посту исполнительного директора и не наделен другой властью.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/mvf-1776559801.html

https://ria.ru/20220302/uvolnenie-1776013864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, министерство финансов сша, мвф, в мире