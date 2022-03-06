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Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ

Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2022

Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ

Женщина на Украине пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а мужа принудительно отправят на... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T23:48

2022-03-06T23:48

2022-03-06T23:50

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщина на Украине пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а мужа принудительно отправят на военную службу, сообщает газета "Страна.ua" со ссылкой на МВД."Под Мукачево жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике "Лексуса". Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине - мобилизация", - говорится в сообщении издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/mobilizatsiya-1776298803.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, венгрия