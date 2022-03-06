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Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ
Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2022
Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ
Женщина на Украине пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а мужа принудительно отправят на... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T23:48
2022-03-06T23:50
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщина на Украине пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а мужа принудительно отправят на военную службу, сообщает газета "Страна.ua" со ссылкой на МВД."Под Мукачево жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике "Лексуса". Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине - мобилизация", - говорится в сообщении издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, венгрия
23:48 06.03.2022 (обновлено: 23:50 06.03.2022)
 
Женщина попыталась вывезти мужа с Украины в багажнике машины, пишут СМИ

Страна.ua: украинка попыталась вывезти мужа в багажнике машины, ей грозит пять лет тюрьмы

© РИА Новости / Руслан КривобокАвтомобиль Lexus
Автомобиль Lexus - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Автомобиль Lexus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщина на Украине пыталась вывезти своего мужа в Венгрию в багажнике автомобиля, ей грозит до пяти лет лишения свободы, а мужа принудительно отправят на военную службу, сообщает газета "Страна.ua" со ссылкой на МВД.
"Под Мукачево жена пыталась вывезти в Венгрию своего мужа в багажнике "Лексуса". Теперь женщине светит до пяти лет лишения свободы, а мужчине - мобилизация", - говорится в сообщении издания.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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