https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html

Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам

Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам - РИА Новости, 06.03.2022

Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам

Молдавия просит международное сообщество и партнеров о предоставлении финансовой поддержки, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам, заявила на брифинге... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:54

2022-03-06T13:54

2022-03-06T13:54

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

молдавия

вооруженные силы рф

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Молдавия просит международное сообщество и партнеров о предоставлении финансовой поддержки, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Мы просим о международной поддержке в виде финансовой помощи, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам. Также мы хотим получить ясные механизмы переправки беженцев, которые хотят попасть в другие страны. Это две наши основные просьбы, эту помощь мы ждем от наших партнеров", - заявила она.По словам Санду, несмотря на большие трудности, которые представляет для Молдавии поток беженцев, власти страны морально обязаны помочь всем, кто просит приюта, однако экономика Молдавии не может самостоятельно справиться с такой нагрузкой.Ранее она сообщила, что Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776914269.html

https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776913162.html

донецкая народная республика

россия

молдавия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, молдавия, вооруженные силы рф