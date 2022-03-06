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Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам
Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам - РИА Новости, 06.03.2022
Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам
Молдавия просит международное сообщество и партнеров о предоставлении финансовой поддержки, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам, заявила на брифинге... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:54
2022-03-06T13:54
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
молдавия
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Молдавия просит международное сообщество и партнеров о предоставлении финансовой поддержки, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Мы просим о международной поддержке в виде финансовой помощи, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам. Также мы хотим получить ясные механизмы переправки беженцев, которые хотят попасть в другие страны. Это две наши основные просьбы, эту помощь мы ждем от наших партнеров", - заявила она.По словам Санду, несмотря на большие трудности, которые представляет для Молдавии поток беженцев, власти страны морально обязаны помочь всем, кто просит приюта, однако экономика Молдавии не может самостоятельно справиться с такой нагрузкой.Ранее она сообщила, что Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776914269.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, молдавия, вооруженные силы рф
13:54 06.03.2022
 
Молдавия попросила партнеров о поддержке для помощи беженцам

Президент Молдавии Санду попросила партнеров о финансовой поддержке для помощи беженцам

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду
Избранный президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Избранный президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Молдавия просит международное сообщество и партнеров о предоставлении финансовой поддержки, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
"Мы просим о международной поддержке в виде финансовой помощи, чтобы компенсировать траты на помощь беженцам. Также мы хотим получить ясные механизмы переправки беженцев, которые хотят попасть в другие страны. Это две наши основные просьбы, эту помощь мы ждем от наших партнеров", - заявила она.
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По словам Санду, несмотря на большие трудности, которые представляет для Молдавии поток беженцев, власти страны морально обязаны помочь всем, кто просит приюта, однако экономика Молдавии не может самостоятельно справиться с такой нагрузкой.
Ранее она сообщила, что Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМолдавияВооруженные силы РФ
 
 
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